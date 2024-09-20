В Ивано-Франковске работает противовоздушная оборона
Киев • УНН
Городской голова Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в Ивано-Франковске. Он призвал не публиковать фото и видео в сети, чтобы не помогать врагу.
В Ивано-Франковске работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает УНН.
Внимание! Работает ПВО! Детали позже!
Напоминаю, не выставляем фото и видео в сети = не помогаем врагу!
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную опасность для нескольких областей.
Повітряні Сили оголосили ракетну небезпеку зі сходу України19 сентября 2024, 23:37 • 4061 просмотр