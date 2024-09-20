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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковске работает противовоздушная оборона

В Ивано-Франковске работает противовоздушная оборона

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 00:28  •  3077 просмотра

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Городской голова Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в Ивано-Франковске. Он призвал не публиковать фото и видео в сети, чтобы не помогать врагу.

В Ивано-Франковске работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает УНН.

 Внимание! Работает ПВО! Детали позже!
Напоминаю, не выставляем фото и видео в сети = не помогаем врагу!

- заявил Руслан Марцинкив.

Напомним

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