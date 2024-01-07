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У ГУР заявили, що Україна захопила полонених, в поверненні яких росія дуже зацікавлена

У ГУР заявили, що Україна захопила полонених, в поверненні яких росія дуже зацікавлена

Київ • УНН

 • 95476 перегляди

Україна утримує російських в'язнів, які становлять інтерес для обміну, і переговори про це тривають. Україна шукає креативні шляхи для повернення своїх громадян.

Україна захопила під час боїв російських полонених, у поверненні яких країна-агресорка дуже зацікавлена. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

За його словами, в українському полоні є особи, в обміні яких росія зацікавлена - "і кількість таких осіб збільшується".

"Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес - це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити... Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво", - зазначив Юсов в ефірі.

Крім того, Юсов наголосив, що Україна готова йти на креативні рішення, щоб забезпечити результат і повернути своїх громадян додому.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що у відомстві очікують, що великих перерв між обмінами полоненими більше не буде. За словами Юсова, Україна має різні форми та методи повернення полонених військових та цивільних на Батьківщину, проте обмін є основним і наймасованішим.

Зеленський про обмін полоненими: "Зробимо максимум, щоб їх було більше"04.01.24, 18:30 • 26169 переглядiв

Антоніна Туманова

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