В ГУР заявили, что Украина захватила пленных, в возвращении которых россия очень заинтересована

Украина захватила во время боев российских пленных, в возвращении которых страна-агрессор очень заинтересована. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, в украинском плену есть лица, в обмене которых россия заинтересована - "и количество таких лиц увеличивается".

"Конечно, обменный процесс, а особенно переговорный процесс - это чрезвычайно тонкая вещь, закрытая и непубличная. В большинстве случаев комментирование ее неуместно и может навредить... Да, среди российских пленных есть лица, которые очень интересуют если не российское общество, то российское военно-политическое руководство", - отметил Юсов в эфире.

Кроме того, Юсов подчеркнул, что Украина готова идти на креативные решения, чтобы обеспечить результат и вернуть своих граждан домой.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ведомстве ожидают, что больших перерывов между обменами пленными больше не будет. По словам Юсова, Украина имеет различные формы и методы возвращения пленных военных и гражданских на Родину, однако обмен является основным и самым массированным.

Зеленский об обмене пленными: "Сделаем максимум, чтобы их было больше"