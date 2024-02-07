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У Грузії повітряна куля зіштовхнулась з лінією електропередач: загинуло троє людей

У Грузії повітряна куля зіштовхнулась з лінією електропередач: загинуло троє людей

Київ • УНН

 • 23337 перегляди

Повітряна куля зіткнулась з лінією електропередач поблизу села Асуреті в Грузії, в результаті чого загинули всі троє людей, які були на борту.

В Грузії поблизу села Асуреті повітряна зіштовхнулась з лінією електропередач, в результаті чого загинуло троє людей. Про це пише Грузія Online, повідомляє УНН.

Деталі 

Згідно з даними грузинських ЗМІ на момент інциденту в повітряному апараті перебувало троє людей, зокрема оператор компанії "Формула ТВ", який проводив зйомку.

За попередніми даними всі троє загинули. 

Повідомляється, що повітряна куля в середу, ймовірно, злетіла в місті Поті і прямувала у бік краю Кахетія.

Доповнення 

Наразі на місці працюють пожежники-рятувальники та співробітники правоохоронних органів.Інші подробиці інциденту наразі не повідомляються.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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