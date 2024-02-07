В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека

В Грузии вблизи села Асурети воздушная машина столкнулась с линией электропередач, в результате чего погибли три человека. Об этом пишет Грузия Online, сообщает УНН.

Детали

Согласно данным грузинских СМИ на момент инцидента в воздушном аппарате находилось три человека, в том числе оператор компании "Формула ТВ", который проводил съемку.

По предварительным данным все трое погибли.

Сообщается, что воздушный шар в среду, вероятно, взлетел в городе Поти и направлялся в сторону края Кахетия.

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Сейчас на месте работают пожарные-спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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