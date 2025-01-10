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У грудні Кабмін додатково профінансував сто бригад на 25-27 мільйонів кожну - Шмигаль

У грудні Кабмін додатково профінансував сто бригад на 25-27 мільйонів кожну - Шмигаль

Київ • УНН

 • 24144 перегляди

У грудні уряд додатково профінансував 100 бригад по 25-27 млн грн кожну за дорученням президента. Кошти спрямовані на закупівлю дронів, запчастин та підтримку боєздатності.

Кабінет міністрів у грудні на доручення президента України Володимира Зеленського додатково профінансував сто бригад на 25-27 мільйонів кожну. Процес дофінансування продовжить і у січні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті у п'ятницю, передає УНН.

Деталі

Отже в грудні місяці Президентом України було дано доручення уряду профінансувати напряму бригади в посиленому режимі. Уряд прийняв відповідні постанови спільно з Міністерством оборони, було прийнято рішення і в грудні фінансування ста бойових бригад було на рівні між 25- 27 мільйонів гривень додатково до ПДФО, додатково. Відповідно бригади отримали кошти. Цей підхід продовжується і в першому кварталі, тобто в січні

- сказав Шмигаль. 

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що виділені кошти були спрямовані не лише на закупівлю дронів, а й закупівлю запасних частин, і для підтримання військових частин в боєздатному стані.

Значить на сьогоднішній день ті суми коштів, які напряму із загального бюджету будуть виділятися бригадам разом з їхнім ПДФО, який був раніше, будуть складати понад 30 мільйонів гривень щомісячно на бригаду.

- сказав Гаврилюк. 

Нагадаємо

В грудні Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю на порядок збільшити фінансування для бригад.

Павло Башинський

Павло Башинський

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