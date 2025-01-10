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В декабре Кабмин дополнительно профинансировал сто бригад на 25-27 миллионов каждую - Шмыгаль

В декабре Кабмин дополнительно профинансировал сто бригад на 25-27 миллионов каждую - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 7727 просмотра

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В декабре правительство дополнительно профинансировало 100 бригад по 25-27 млн грн каждую по поручению президента. Средства направлены на закупку дронов, запчастей и поддержку боеспособности.

Кабинет министров в декабре по поручению президента Украины Владимира Зеленского дополнительно профинансировал сто бригад на 25-27 миллионов каждую. Процесс дофинансирования продолжит и в январе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, передает УНН.

Детали

Итак, в декабре месяце Президентом Украины было дано поручение правительству профинансировать напрямую бригады в усиленном режиме. Правительство приняло соответствующие постановления совместно с Министерством обороны, было принято решение и в декабре финансирование ста боевых бригад было на уровне между 25 - 27 миллионов гривен дополнительно к НДФЛ, дополнительно. Соответственно бригады получили средства. Этот подход продолжается и в первом квартале, то есть в январе

- сказал Шмыгаль. 

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что выделенные средства были направлены не только на закупку дронов, но и закупку запасных частей, и для поддержания воинских частей в боеспособном состоянии.

Значит на сегодняшний день те суммы средств, которые напрямую из общего бюджета будут выделяться бригадам вместе с их НДФЛ, который был раньше, будут составлять более 30 миллионов гривен ежемесячно на бригаду.

- сказал Гаврилюк. 

Напомним,

В декабре Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю на порядок увеличить финансирование для бригад.

Павел Башинский

Павел Башинский

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