В декабре Кабмин дополнительно профинансировал сто бригад на 25-27 миллионов каждую - Шмыгаль

Кабинет министров в декабре по поручению президента Украины Владимира Зеленского дополнительно профинансировал сто бригад на 25-27 миллионов каждую. Процесс дофинансирования продолжит и в январе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, передает УНН.

Детали

Итак, в декабре месяце Президентом Украины было дано поручение правительству профинансировать напрямую бригады в усиленном режиме. Правительство приняло соответствующие постановления совместно с Министерством обороны, было принято решение и в декабре финансирование ста боевых бригад было на уровне между 25 - 27 миллионов гривен дополнительно к НДФЛ, дополнительно. Соответственно бригады получили средства. Этот подход продолжается и в первом квартале, то есть в январе

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что выделенные средства были направлены не только на закупку дронов, но и закупку запасных частей, и для поддержания воинских частей в боеспособном состоянии.

Значит на сегодняшний день те суммы средств, которые напрямую из общего бюджета будут выделяться бригадам вместе с их НДФЛ, который был раньше, будут составлять более 30 миллионов гривен ежемесячно на бригаду.