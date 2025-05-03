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У Греції арештували чоловіка за шпигунство на користь росії

Київ • УНН

 • 466 перегляди

59-річного уродженця Грузії судять у Греції за збір даних в порту Александруполіс, ключовому для допомоги Україні. Він нібито передавав інформацію ГРУ через громадянина Грузії в Литві.

У Греції арештували чоловіка за шпигунство на користь росії

У Греції 59-річний уродженець Грузії постав перед судом за обвинуваченням у тому, що він працював на російське ГРУ з метою збору конфіденційних матеріалів в порту Александруполіс, який є ключовим для відправки військової допомоги, наданої США Україні. Про це пише видання Euractiv, передає УНН.

Деталі

"Чоловік постав перед грецьким судом за обвинуваченням у тому, що він працював на російське зовнішнє військове розвідувальне управління (ГРУ) з метою збору конфіденційних матеріалів в порту Александруполіс, який є ключовим для відправки військової допомоги, наданої США Україні", - пише видання.

Повідомляється, що 59-річний уродженець Грузії був заарештований на початку цього тижня і в п'ятницю постав перед судом за обвинуваченням у шпигунстві, повідомило AP. Арешт став результатом спільної операції поліції та спецслужб. Зазначається, що чоловік знімав військові об'єкти і переміщення військової техніки в Александруполісі, на північному сході Греції.

"Потім матеріал нібито надсилав через зашифрований додаток громадянину Грузії в Литві, який також був заарештований у Вільнюсі. Останній, як повідомляється, завербував його від імені ГРУ", - додає видання.

"Американські кораблі зазвичай розвантажуються в порту Александруполіса вночі, а передачі зазвичай відбуваються в той час, коли немає супутникового зв'язку. Це означало, що наземний моніторинг був необхідний ГРУ для подальшого оперативного планування", - пише видання.

У переписках, знайдених грецькими спецслужбами, 59-річному чоловікові радили одягнутися так, ніби він збирається в похід, взути спортивне взуття і мати при собі палицю.

"У подальших повідомленнях видно, що вербувальник пропонує йому гроші за свої послуги, на що чоловік відповідає, що служитиме "матінці росії", в армії якої він служив у молодості", - зазначає видання.

Агенти фсб від виглядом співробітників географічного товариства вербують шпигунів у Норвегії - ЗМІ21.10.23, 17:19 • 225659 переглядiв

Павло Башинський

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