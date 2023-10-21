Агенти фсб від виглядом співробітників географічного товариства вербують шпигунів у Норвегії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Норвегії під виглядом співробітників «російського географічного товариства» працюють агенти фсб, що намагаються завербувати нових шпигунів. Про це йдеться у сюжеті «Нового времени», передає УНН.
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«російські спецслужби намагаються встановити контакт з людьми, наприклад, через соцмережі, та пропонують короткочасне співробітництво: пропонують гроші за те, що людина сфотографує щось або розповість якусь інформацію», - розповіла начальник відділу безпеки департаменту контррозвідки Ханне Блумберг.
Деталі
У сюжеті йдеться, що росія шукає нових шпигунів серед простих людей у столиці Норвегії Осло. Один з тих, кого намагалися завербувати, розповів журналістам, що з ним зв’язалися нібити співробітники «російського географічного товариства». Він розповів, що йому запропонували з’їздити у норвезькі міста Алту і Тромсе, де розташовані військові бази, та сфотографувати їх. Він розповів про це поліції, яка проводить перевірку.
Окрім військових баз, російські агенти цікавилися іншими об’єктами, зокрема газовою інфраструктурою.
Посилаючись на дані норвезької поліції, журналісти говорять, що вербування через месенджери та прив’язка до географічного товариства – це досить нова практика, бо раніше подібні пропозиції надходили від співробітників посольств та під час різноманітних заходів, де розвідники шукали нові контакти.
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