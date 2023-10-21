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Агенты фсб под видом сотрудников географического общества вербуют шпионов в Норвегии - СМИ

Киев • УНН

 • 225658 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Норвегии под видом сотрудников «российского географического общества» работают агенты фсб, пытающиеся завербовать новых шпионов. Об этом говорится в сюжете «Нового времени», передает УНН.

Агенты фсб под видом сотрудников географического общества вербуют шпионов в Норвегии - СМИ

Цитата

«российские спецслужбы пытаются установить контакт с людьми, например, через соцсети, и предлагают кратковременное сотрудничество: предлагают деньги за то, что человек сфотографирует что-то или расскажет какую-то информацию», - рассказала начальник отдела безопасности департамента контрразведки Ханне Блумберг.

Детали

В сюжете говорится, что россия ищет новых шпионов среди простых людей в столице Норвегии Осло. Один из тех, кого пытались завербовать, рассказал журналистам, что с ним связались якобы сотрудники «русского географического общества». Он рассказал, что ему предложили с’ездить в норвежские города Алту и Тромсе, где расположены военные базы, и сфотографировать их. Он рассказал об этом полиции, которая проводит проверку.

Кроме военных баз, российские агенты интересовались другими объектами, в частности газовой инфраструктурой.
Ссылаясь на данные норвежской полиции, журналисты говорят, что вербовка через мессенджеры и привязка к географическому обществу – это достаточно новая практика, потому что ранее подобные предложения поступали от сотрудников посольств и во время различных мероприятий, где разведчики искали новые контакты.

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