У Швейцарії діє більш як 80 шпигунів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Швейцарії федеральна служба розвідки виявила, що 20% російських шпигунів, які діють на території Європи, дислокуються у їхній країні. Зазначається, що це понад 80 агентів росії. Про це повідомляє швейцарська газета NZZ, пише УНН.
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Видання зауважує, що після нападу росії на Україну країни ЄС позбавились від сотні шпигунів, які працювали під виглядом дипломатів. Проте у Швейцарії через нейтральний статус російські розвідники й навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються недоторканими.
Видання наголошує, що Швейцарія стає дедалі важливішою для москви.
"Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги. Влада Бельгії зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для росії", — розповідає історик і експерт спецслужб Адріан Ханні.
Як зазнчає Ханні, цілими мережами агентів можна керувати та отримувати інструкції зі Швейцарії. Вона додала, що у Швейцарії путінські спецслужби можуть стежити за російською діаспорою та шукати способи обійти західні санкції.
"Необхідна інфраструктура вже давно створена. Швейцарія була важливим місцем ще до початку війни. Країна служить центром і матеріально-технічною базою для російських спецслужб. Наприклад, у нападі на російського перебіжчика Сергія Скрипаля, отруєного в Солсбері у 2018 році. .. Ця операція була підготовлена в районі Женеви", — заявила Ханні.
Зазначається, що просування російські служби до Швейцарії має потенційно вибуховий політичний потенціал.
"Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії. Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну", — заявляє член Національної ради Швейцарії Фабіан Моліна.
Нагадаємо
П’ятьох болгар, які проживають у Великій Британії, звинуватили в шпигунстві на користь російської федерації. Зокрема, мова йде про трьох чоловіків та двох жінок.