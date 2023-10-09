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У Швейцарії діє більш як 80 шпигунів рф

У Швейцарії діє більш як 80 шпигунів рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Швейцарії федеральна служба розвідки виявила, що 20% російських шпигунів, які діють на території Європи, дислокуються у їхній країні. Зазначається, що це понад 80 агентів росії. Про це повідомляє швейцарська газета NZZ, пише УНН.

Деталі 

Видання зауважує, що після нападу росії на Україну країни ЄС позбавились від сотні шпигунів, які працювали під виглядом дипломатів. Проте у Швейцарії через нейтральний статус російські розвідники й навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються недоторканими.

Видання наголошує, що Швейцарія стає дедалі важливішою для москви.

"Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги. Влада Бельгії зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для росії", — розповідає історик і експерт спецслужб Адріан Ханні.

Як зазнчає Ханні, цілими мережами агентів можна керувати та отримувати інструкції зі Швейцарії. Вона додала, що у Швейцарії путінські спецслужби можуть стежити за російською діаспорою та шукати способи обійти західні санкції.

"Необхідна інфраструктура вже давно створена. Швейцарія була важливим місцем ще до початку війни. Країна служить центром і матеріально-технічною базою для російських спецслужб. Наприклад, у нападі на російського перебіжчика Сергія Скрипаля, отруєного в Солсбері у 2018 році. .. Ця операція була підготовлена в районі Женеви", — заявила Ханні.

Зазначається, що просування російські служби до Швейцарії має потенційно вибуховий політичний потенціал.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії. Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну", — заявляє член Національної ради Швейцарії Фабіан Моліна.

Нагадаємо

П’ятьох болгар, які проживають у Великій Британії, звинуватили в шпигунстві на користь російської федерації. Зокрема, мова йде про трьох чоловіків та двох жінок.

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