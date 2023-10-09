У Швейцарії діє більш як 80 шпигунів рф

Деталі

Видання зауважує, що після нападу росії на Україну країни ЄС позбавились від сотні шпигунів, які працювали під виглядом дипломатів. Проте у Швейцарії через нейтральний статус російські розвідники й навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються недоторканими.

Видання наголошує, що Швейцарія стає дедалі важливішою для москви.

"Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги. Влада Бельгії зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для росії", — розповідає історик і експерт спецслужб Адріан Ханні.

Як зазнчає Ханні, цілими мережами агентів можна керувати та отримувати інструкції зі Швейцарії. Вона додала, що у Швейцарії путінські спецслужби можуть стежити за російською діаспорою та шукати способи обійти західні санкції.

"Необхідна інфраструктура вже давно створена. Швейцарія була важливим місцем ще до початку війни. Країна служить центром і матеріально-технічною базою для російських спецслужб. Наприклад, у нападі на російського перебіжчика Сергія Скрипаля, отруєного в Солсбері у 2018 році. .. Ця операція була підготовлена в районі Женеви", — заявила Ханні.

Зазначається, що просування російські служби до Швейцарії має потенційно вибуховий політичний потенціал.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії. Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну", — заявляє член Національної ради Швейцарії Фабіан Моліна.

Нагадаємо

П’ятьох болгар, які проживають у Великій Британії, звинуватили в шпигунстві на користь російської федерації. Зокрема, мова йде про трьох чоловіків та двох жінок.