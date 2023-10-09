В Швейцарии действует более 80 шпионов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Швейцарии федеральная служба разведки обнаружила, что 20% российских шпионов, действующих на территории Европы, дислоцируются в их стране. Отмечается, что это более 80 агентов россии. Об этом сообщает швейцарская газета NZZ, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что после нападения россии на Украину страны ЕС избавились от сотни шпионов, которые работали под видом дипломатов. Однако в Швейцарии из-за нейтрального статуса российские разведчики и даже четко идентифицированные агенты остаются нетронутыми.
Издание подчеркивает, что Швейцария становится все более важной для москвы.
"Вена, Брюссель и Женева всегда были в центре внимания. Власти Бельгии сейчас специально выдворили ключевых сотрудников российских спецслужб. Это повышает важность Швейцарии для россии", — рассказывает историк и эксперт спецслужб Адриан Ханни.
Как отмечает Ханни, целыми сетями агентов можно управлять и получать инструкции из Швейцарии. Она добавила, что в Швейцарии путинские спецслужбы могут следить за российской диаспорой и искать способы обойти западные санкции.
"Необходимая инфраструктура уже давно создана. Швейцария была важным местом еще до начала войны. Страна служит центром и материально-технической базой для российских спецслужб. Например, в нападении на российского перебежчика Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в 2018 году. Эта операция была подготовлена в районе Женевы", — заявила Ханни.
Отмечается, что продвижение российские службы в Швейцарию имеет потенциально взрывной политический потенциал.
"Эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны обеспечить, чтобы они покинули страну", — заявляет член Национального совета Швейцарии Фабиан Молина.
Напомним
Пятерых болгар, проживающих в Великобритании, обвинили в шпионаже в пользу российской федерации. В частности, речь идет о трех мужчинах и двух женщинах.