У Великій Британії п’ятьох болгар звинуватили у шпигунстві на користь росії

Цитата

“Королівська прокуратура Великої Британії санкціонувала звинувачення у змові з метою шпигунства проти трьох чоловіків і двох жінок, підозрюваних у шпигунстві на користь росії”, — цитує слова голови спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидією тероризму Ніка Прайса, британське відомство.

Деталі

За даними прокуратури звинувачення у шпіонажі закидають:

45-річному Орліну Русеву;

41-річному Бізеру Джамбазову;

31-річній Катрін Івановій;

31-річному Івану Стоянову;

29-річній Іванні Габерову .

Усі п’ятеро обвинувачених є громадянами Болгарії. Вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.

За даними британського відомства ці болгари збирали та передавали шпигунську інформацію росіянам у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видавав себе за військового, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ: у Дніпрі затримали російського агента

Відзначимо, що прокуратура висунула звинувачення лише після завершення розслідування, проведеного командуванням боротьби з тероризмом столичної поліції.

Кримінальні провадження щодо п’яти осіб тривають, і кожен з них має право на справедливий суд, — зазначили у королівській прокуратурі.

Додатково

Трьом обвинуваченим, окрім шпигунства, висунули ще й обвинувачення у зберіганні підроблених документів. Зокрема, такі порушення виявили за Русєвим, Джамбазовим та Івановою.