У Великій Британії п’ятьох болгар звинуватили у шпигунстві на користь росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. П’ятьох болгар, які проживають у Великій Британії, звинуватили в шпигунстві на користь російської федерації. Зокрема, мова йде про трьох чоловіків та двох жінок. Про це повідомили у Королівській прокуратурі Британії, передає УНН.
Цитата
“Королівська прокуратура Великої Британії санкціонувала звинувачення у змові з метою шпигунства проти трьох чоловіків і двох жінок, підозрюваних у шпигунстві на користь росії”, — цитує слова голови спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидією тероризму Ніка Прайса, британське відомство.
Деталі
За даними прокуратури звинувачення у шпіонажі закидають:
45-річному Орліну Русеву;
41-річному Бізеру Джамбазову;
31-річній Катрін Івановій;
31-річному Івану Стоянову;
29-річній Іванні Габерову .
Усі п’ятеро обвинувачених є громадянами Болгарії. Вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.
За даними британського відомства ці болгари збирали та передавали шпигунську інформацію росіянам у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видавав себе за військового, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ: у Дніпрі затримали російського агента
Відзначимо, що прокуратура висунула звинувачення лише після завершення розслідування, проведеного командуванням боротьби з тероризмом столичної поліції.
Кримінальні провадження щодо п’яти осіб тривають, і кожен з них має право на справедливий суд, — зазначили у королівській прокуратурі.
Додатково
Трьом обвинуваченим, окрім шпигунства, висунули ще й обвинувачення у зберіганні підроблених документів. Зокрема, такі порушення виявили за Русєвим, Джамбазовим та Івановою.