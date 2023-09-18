Видавав себе за військового, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ: у Дніпрі затримали російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Дніпрі правоохоронці затримали агента фсб, який видавав себе за військового. Зловмисник збирав інформацію про переміщення українських підрозділів, маршрути руху залізничних ешелонів з військовою технікою та бойові позиції української ППО, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Відомо, що чоловік був агентом російської спецслужби фсб. Він збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.
Для цього ворожий агент перевдягався у військову форму ЗСУ, щоб безперешкодно пересуватися містом та фотографувати українські об'єкти. Він також намагався дізнатися про маршрути руху залізничних ешелонів з військовою технікою та боєприпасами. Крім того, чоловік намагався дізнатись місцеперебування бойові позиції української ППО.
За наявними даними, ворожій розвідці потрібна була ця інформація, аби сповільнити український контрнаступ в районах Вугледара та Новосілки.
Зазначається, що усю зібрану інформацію російський поплічник передавав своєму кураторові з фсб через месенджер. За кожне завдання він отримував грошову винагороду.
Щоб не було зрозуміло, звідки агент фсб отримує гроші, він використовував криптовалюту, щоб перевести їх на свою банківську картку.
Однак правоохоронці затримали шпигуна “на гарячому”, під час виконання завдання поблизу стратегічного об'єкта в Дніпрі. У нього було виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також набої до автоматичної зброї.
Наразі російському поплічнику повідомили про підозру в державній зраді та відправили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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