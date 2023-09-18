Выдавал себя за военного, чтобы беспрепятственно шпионить за ВСУ: в Днепре задержали российского агента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Днепре правоохранители задержали агента фсб, который выдавал себя за военного. Злоумышленник собирал информацию о перемещении украинских подразделений, маршруты движения железнодорожных эшелонов с военной техникой и боевые позиции украинской ПВО, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что мужчина был агентом российской спецслужбы фсб. Он собирал информацию о перемещении подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении на восточном фронте.
Для этого вражеский агент переодевался в военную форму ВСУ, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и фотографировать украинские объекты. Он также пытался узнать о маршрутах движения железнодорожных эшелонов с военной техникой и боеприпасами. Кроме того, мужчина пытался узнать местонахождение боевых позиций украинской ПВО.
По имеющимся данным, вражеской разведке нужна была эта информация, чтобы замедлить украинское контрнаступление в районах Угледара и Новоселки.
Отмечается, что всю собранную информацию российский соратник передавал своему куратору из фсб через мессенджер. За каждое задание он получал денежное вознаграждение.
Чтобы не было понятно, откуда агент фсб получает деньги, он использовал криптовалюту, чтобы перевести их на свою банковскую карточку.
Однако правоохранители задержали шпиона “с поличным”, во время выполнения задания вблизи стратегического объекта в Днепре. У него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности, а также патроны к автоматическому оружию.
Сейчас российскому соратнику сообщили о подозрении в государственной измене и отправили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
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