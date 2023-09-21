В Великобритании пятерых болгар обвинили в шпионаже в пользу россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Пять болгар, проживающих в Великобритании, обвинили в шпионаже на пользу российской федерации. В частности, речь идет о трех мужчинах и двух женщинах. Об этом сообщили в Королевской прокуратуре Великобритании, передает УНН.
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“Королевская прокуратура Великобритании санкционировала обвинения в сговоре с целью шпионажа против трех мужчин и двух женщин, подозреваемых в шпионаже в пользу россии”, — цитирует слова главы специального отдела по борьбе с преступностью и противодействием терроризму Ника Прайса, британское ведомство.
Детали
По данным прокуратуры обвинения в шпионаже вменяют:
45-летнему Орлину Русеву;
41-летнему Бизеру Джамбазову;
31-летней Катрин Ивановой;
31-летнему Ивану Стоянову;
29-летней Иванне Габерову.
Все пять обвиняемых являются гражданами Болгарии. Они предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.
По данным британского ведомства эти болгары собирали и передавали шпионскую информацию россиянам в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.
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Отметим, что прокуратура выдвинула обвинения лишь после завершения расследования, проведенного командованием борьбы с терроризмом столичной полиции.
Уголовные производства в отношении пяти человек продолжаются, и каждый из них имеет право на справедливый суд, — отметили в королевской прокуратуре.
Дополнительно
Трем обвиняемым, кроме шпионажа, выдвинули еще и обвинения в хранении поддельных документов. В частности, такие нарушения обнаружили за Русевым, Джамбазовым и Ивановой.