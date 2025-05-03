В Греции арестовали мужчину за шпионаж в пользу россии

В Греции 59-летний уроженец Грузии предстал перед судом по обвинению в том, что он работал на российское ГРУ с целью сбора конфиденциальных материалов в порту Александруполис, который является ключевым для отправки военной помощи, предоставленной США Украине. Об этом пишет издание Euractiv, передает УНН.

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"Мужчина предстал перед греческим судом по обвинению в том, что он работал на российское внешнее военное разведывательное управление (ГРУ) с целью сбора конфиденциальных материалов в порту Александруполис, который является ключевым для отправки военной помощи, предоставленной США Украине", - пишет издание.

Сообщается, что 59-летний уроженец Грузии был арестован в начале этой недели и в пятницу предстал перед судом по обвинению в шпионаже, сообщило AP. Арест стал результатом совместной операции полиции и спецслужб. Отмечается, что мужчина снимал военные объекты и перемещение военной техники в Александруполисе, на северо-востоке Греции.

"Затем материал якобы отправлял через зашифрованное приложение гражданину Грузии в Литве, который также был арестован в Вильнюсе. Последний, как сообщается, завербовал его от имени ГРУ", - добавляет издание.

"Американские корабли обычно разгружаются в порту Александруполиса ночью, а передачи обычно происходят в то время, когда нет спутниковой связи. Это означало, что наземный мониторинг был необходим ГРУ для дальнейшего оперативного планирования", - пишет издание.

В переписках, найденных греческими спецслужбами, 59-летнему мужчине советовали одеться так, будто он собирается в поход, обуть спортивную обувь и иметь при себе палку.

"В дальнейших сообщениях видно, что вербовщик предлагает ему деньги за свои услуги, на что мужчина отвечает, что будет служить "матушке россии", в армии которой он служил в молодости", - отмечает издание.

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