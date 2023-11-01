У Грузії з клініки втекли троє ув'язнених: міністр юстиції закликав їх повернутися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Тбілісі троє ув'язнених втекли з клініки, куди їх привезли на обстеження. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе закликав ув'язнених, що втекли, "схаменутися і повернутися", передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
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Брегадзе підтвердив, що 1 грудня стався "сумний інцидент": троє ув'язнених у Тбілісі втекли з клініки, куди їх привезли на обстеження.
Міністр заявив, що якщо ув'язнені добровільно повернуться – це пом'якшить відповідальність за втечу.
Втеча сталася близько першої години дня, в Сабурталінському районі, з клініки “Аверсі”.
Брегадзе попередив друзів та родичів ув'язнених – якщо вони допоможуть їм ховатися, то стають спільниками та будуть покарані згідно із законом.
Імена та статті, за якими проходять ув'язнені, що втікали, не розголошуються.