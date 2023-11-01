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В Грузии из клиники сбежали трое заключенных: министр юстиции призвал их вернуться

Киев • УНН

 • 176583 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Тбилиси трое заключенных сбежали из клиники, куда их привезли на обследование. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвал сбежавших заключенных "опомниться и вернуться", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

В Грузии из клиники сбежали трое заключенных: министр юстиции призвал их вернуться

Детали

Брегадзе подтвердил, что 1 ноября произошел "печальный инцидент": трое заключенных в Тбилиси сбежали из клиники, куда их привезли на обследование.

Министр заявил, что если заключенные добровольно вернутся – это смягчит ответственность за побег.

Побег произошел около часа дня, в Сабурталинском районе, из клиники “Аверси”.

Брегадзе предупредил друзей и родственников заключенных – если они помогут им скрываться, то становятся сообщниками и будут наказаны по закону.

Имена и статьи, по которым проходят бежавшие заключенные, не разглашаются.

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