В Грузии из клиники сбежали трое заключенных: министр юстиции призвал их вернуться
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Тбилиси трое заключенных сбежали из клиники, куда их привезли на обследование. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвал сбежавших заключенных "опомниться и вернуться", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Детали
Брегадзе подтвердил, что 1 ноября произошел "печальный инцидент": трое заключенных в Тбилиси сбежали из клиники, куда их привезли на обследование.
Министр заявил, что если заключенные добровольно вернутся – это смягчит ответственность за побег.
Побег произошел около часа дня, в Сабурталинском районе, из клиники “Аверси”.
Брегадзе предупредил друзей и родственников заключенных – если они помогут им скрываться, то становятся сообщниками и будут наказаны по закону.
Имена и статьи, по которым проходят бежавшие заключенные, не разглашаются.