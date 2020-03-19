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У Греції каратимуть 5 тис. євро штрафу за ухилення від карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Туристи, які повернулися з інших країн, а також іноземці, які ухиляються від проходження карантину, каратимуться штрафом у 5 тисяч євро. Про це повідомляє Еkathimerini, інформує УНН.

"Греки та інші громадяни, які повернуться до Греції, коли набуде чинності тимчасове обмеження пересування, яке є загальним для ЄС, на 30 днів, повинні будуть залишатися вдома протягом двох тижнів або їм загрожуватиме штраф у розмірі 5000 євро, відповідно до заходів, що вводяться Генеральним секретаріатом з питань цивільного захисту та Управлінням цивільної авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мандрівникам доведеться заповнити форму із зазначенням адреси, де вони проведуть наступні 14 днів разом із контактним номером телефону.

"Ця інформація буде передана інформаційному центру, створеному Генеральним секретаріатом з питань цивільного захисту, де персонал проводитиме вибіркові телефонні перевірки, щоб визначити, чи вказані особи дотримуються карантину. Деталі плану все ще перебувають у стані розробки", - пише видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, з Греції евакуювали групу українських спортсменів

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), на території Греції виявлено 418 випадків інфікування COVID-19. Також 5 пацієнтів померли, а 8 - видужали.

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