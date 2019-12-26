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У ГПУ відреагували на інформацію про звільнення керівника слідчої групи по МН17 від України

У ГПУ відреагували на інформацію про звільнення керівника слідчої групи по МН17 від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України відреагували на інформацію про звільнення керівника слідчої групи по МН17 від України і зауважили, що до міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

У ГПУ наголосили, що інформація щодо ситуації навколо розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній недостовірна.

"До міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора. Це забезпечить високий рівень професіоналізму та збереже інституційну пам’ять у розслідуванні загибелі 298 пасажирів літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється співробітниками новоствореного Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, укомплектованому працівниками, що мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень, наголосили у ГПУ.

"Під час прийняття рішень у даному кримінальному провадженні Офіс Генерального прокурора залишиться надійним міжнародним партнером та буде перебувати у постійній комунікації з іноземними колегами", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, речниця колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що Генеральна прокуратура України звільнила прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу (JIT), яка розслідує збиття літака рейсу МН17 над Донбасом. 

Українські Національні Новини

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