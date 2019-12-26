У ГПУ відреагували на інформацію про звільнення керівника слідчої групи по МН17 від України

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України відреагували на інформацію про звільнення керівника слідчої групи по МН17 від України і зауважили, що до міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.