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В ГПУ отреагировали на информацию об увольнении руководителя следственной группы по МН17 от Украины

В ГПУ отреагировали на информацию об увольнении руководителя следственной группы по МН17 от Украины

Киев  •  УНН

 • 18017 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины отреагировали на информацию об увольнении руководителя следственной группы по МН17 от Украины и отметили, что в международную следственную группц в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ГПУ отметили, что информация о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний недостоверна.

"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками нового Департамента надзора по уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений, отметили в ГПУ.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины уволила прокуроров, входивших в международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу самолета рейса МН17 над Донбассом.

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