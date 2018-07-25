У ГПУ наголошують на необхідності посилити відповідальність за відвідування Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У прокуратурі АР Крим наголошують на необхідності посилення відповідальності за незаконне відвідування окупованого півострова. Як повідомляє прес-служба АР Крим, про це на нараді заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає УНН.
"За невеликий період часу прокуратурою до судів скеровано майже сотню обвинувальних актів за вчинення державної зради. Однак, переважна більшість з них, - це обвинувальні акти відносно колишніх депутатів Верховної Ради АРК та Севастопольської міської ради. Я доручав встановити усіх державних службовців та представників правоохоронних органів, які працювали до окупації і, які перешли на службу до незаконно створених органів. На жаль, статистика така: половину осіб встановлено, але повідомлень про підозру та обвинувальних актів відносно цієї категорії осіб є не більше десяти", - сказав Мамедов.
Мамедов наголосив на необхідності активізації роботи і на цьому напрямі.
Окремо прокурор автономії акцентував увагу присутніх на налагодженні взаємодії з громадськими організаціями.
"Я на власному досвіді переконався, що громадські активісти є не лише тими, хто опікуються питаннями кримчан, а також й джерелом важливої для слідства інформації та надійними партнерами в захисті прав людини і прискоренні процесу деокупації півострову Крим", - додав він.
За результатами проведення координаційної наради керівниками правоохоронних органів схвалено спільну постанову, в якій визначено низку невідкладних заходів для реалізації їх до кінця поточного року.
Як повідомляв УНН, у прокуратурі заявили, що перевіряють на держзраду усіх держслужбовців Криму.