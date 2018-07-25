В ГПУ подчеркивают необходимость усилить ответственность за посещение Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В прокуратуре АР Крым отмечают необходимость усиления ответственности за незаконное посещение оккупированного полуострова. Как сообщает пресс-служба АР Крым, об этом на совещании заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает УНН.
"За небольшой период времени прокуратурой в суды направлено почти сотню обвинительных актов за совершение государственной измены. Однако, подавляющее большинство из них - это обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады АРК и Севастопольского городского совета. Я поручал установить всех государственных служащих и представителей правоохранительных органов , которые работали в оккупации и, которые перешли на службу к незаконно созданным органам. К сожалению, статистика такова: половину лиц установлено, но сообщений о подозрении и обвинительных актов относительно этой категории лиц есть не более десяти", - сказал Мамедов.
Мамедов отметил необходимость активизации работы и в этом направлении.
Отдельно прокурор автономии акцентировал внимание присутствующих на налаживании взаимодействия с общественными организациями.
"Я на собственном опыте убедился, что общественные активисты являются не только теми, кто занимается вопросами крымчан, а также и источником важной для следствия информации и надежными партнерами в защите прав человека и ускорении процесса деоккупации полуострова Крым", - добавил он.
По результатам проведения координационного совещания руководителями правоохранительных органов принято совместное постановление, в котором определено ряд неотложных мер по реализации их до конца текущего года.
Как сообщал УНН, в прокуратуре заявили, что проверяют на госизмену всех госслужащих Крыма.