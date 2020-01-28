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У Гонконзі заявляють, що створили вакцину від смертельного коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Вчені з Гонконгу повідомили, що вони розробили вакцину від смертельного коронавірусу. На її клінічні випробування знадобиться мінімум рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

У Гонконзі заявляють, що створили вакцину від смертельного коронавірусу

“Дослідники у Гонконзі вже розробили вакцину для смертельно небезпечного коронавірусу з Уханю. Але потрібен час, щоб її перевірити”, — повідомляє експерт з інфекційних хвороб професор Юена Квок-Юна.

Зазначається, що для тестування вакцини на тваринах знадобиться кілька місяців. Поки невідомо, коли вона стане доступною для пацієнтів.

“На тестування вакцини на тваринах знадобиться кілька місяців і хоча б ще рік, щоб провести клінічні випробування на людях до того, як вона буде придатною для використання”, — повідомили в ЗМІ.

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Вказано, що вакцину створювали на основі спрею для носа проти грипу, який винайшла команда Юена Квок-Юна.

“Дослідники модифікували вакцину проти грипу, додавши поверхневого антигену коронавірусу, щоб вона могла запобігати не тільки вірусам грипу, а й новому коронавірусу, що викликає пневмонію”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що для перевірки вакцини, її доведеться ввести тварині, щоб побачити, чи відбудеться реакція імунітету. Потім вакциновану тварину заразять вірусом, щоб перевірити, чи захищена вона.

“Якщо вакцина виявиться ефективною та безпечною для багатьох видів тварин, проведуть клінічні випробування на людях. На це потрібно щонайменше один рік, навіть якщо пришвидшитись”, — сказав Юена Квок-Юна

Нагадаємо, посольство України у Китаї на фоні поширення смертельного коронавірусу рекомендувало українцям покинути цю країну, вказавши, що, зокрема, вивчається варіант евакуації “на випадок, що таке рішення буде ухвалене керівництвом нашої держави”.

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