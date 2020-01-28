В Гонконге заявляют, что создали вакцину от смертельного коронавируса

"Исследователи в Гонконге уже разработали вакцину для смертельно опасного коронавируса с Ухани. Но нужно время, чтобы ее проверить", - сообщает эксперт по инфекционным болезням профессор Юэна Квок-Юна.

Отмечается, что для тестирования вакцины на животных потребуется несколько месяцев. Пока неизвестно, когда она станет доступной для пациентов.

"На тестирование вакцины на животных потребуется несколько месяцев и хотя бы еще год, чтобы провести клинические испытания на людях до того, как она будет пригодной для использования", - сообщили в СМИ.

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Указано, что вакцину создавали на основе спрея для носа против гриппа, что изобрела команда Юэна Квок-Юна.

"Исследователи модифицировали вакцину против гриппа, добавив поверхностный антиген коронавируса, чтобы она могла предотвращать не только вирусы гриппа, но и новый коронавирус, вызывающий пневмонию", - указано в сообщении.

Отмечается, что для проверки вакцины, ее придется ввести животному, чтобы увидеть, произойдет ли реакция иммунитета. Затем вакцинированное животное заразят вирусом, чтобы проверить, защищено ли оно.

"Если вакцина окажется эффективной и безопасной для многих видов животных, проведут клинические испытания на людях. На это нужно не менее одного года, даже если ускориться", - сказал Юэна Квок-Юна.

Напомним, посольство Украины в Китае на фоне распространения смертельного коронавируса рекомендовало украинцам покинуть эту страну, указав, что, в частности, изучается вариант эвакуации "на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства".