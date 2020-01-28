В Гонконге заявляют, что создали вакцину от смертельного коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Ученые из Гонконга сообщили, что они разработали вакцину от смертельного коронавируса. На ее клинические испытания понадобится минимум год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Исследователи в Гонконге уже разработали вакцину для смертельно опасного коронавируса с Ухани. Но нужно время, чтобы ее проверить", - сообщает эксперт по инфекционным болезням профессор Юэна Квок-Юна.
Отмечается, что для тестирования вакцины на животных потребуется несколько месяцев. Пока неизвестно, когда она станет доступной для пациентов.
"На тестирование вакцины на животных потребуется несколько месяцев и хотя бы еще год, чтобы провести клинические испытания на людях до того, как она будет пригодной для использования", - сообщили в СМИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав и МИД ведут переговоры по эвакуации украинцев из Китая
Указано, что вакцину создавали на основе спрея для носа против гриппа, что изобрела команда Юэна Квок-Юна.
"Исследователи модифицировали вакцину против гриппа, добавив поверхностный антиген коронавируса, чтобы она могла предотвращать не только вирусы гриппа, но и новый коронавирус, вызывающий пневмонию", - указано в сообщении.
Отмечается, что для проверки вакцины, ее придется ввести животному, чтобы увидеть, произойдет ли реакция иммунитета. Затем вакцинированное животное заразят вирусом, чтобы проверить, защищено ли оно.
"Если вакцина окажется эффективной и безопасной для многих видов животных, проведут клинические испытания на людях. На это нужно не менее одного года, даже если ускориться", - сказал Юэна Квок-Юна.
Напомним, посольство Украины в Китае на фоне распространения смертельного коронавируса рекомендовало украинцам покинуть эту страну, указав, что, в частности, изучается вариант эвакуации "на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства".