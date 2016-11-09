У Гідрометцентрі пообіцяли сніг найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні найближчими днями почне сніжити, а у деяких областях очікуються сильні снігопади Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру у Facebook, передає УНН.
“Найближчими днями температура в Україні дещо знизиться і опади перейдуть з дощу в мокрий сніг та сніг. Кількість та інтенсивність відрізнятимуться в залежності від території, проте у північних та центральних областях очікуємо сильні снігопади”, — йдеться у повідомленні.