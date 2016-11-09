В Гидрометцентре пообещали снег в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине в ближайшие дни начнет снежить, а в некоторых областях ожидаются сильные снегопады Об этом говорится на странице Укргидрометцентра в Facebook, передает УНН.
"В ближайшие дни температура в Украине несколько снизится и осадки перейдут из дождя в мокрый снег и снег. Количество и интенсивность будут отличаться в зависимости от территории, однако в северных и центральных областях ожидаем сильные снегопады", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 октября в Киеве пошел первый снег.