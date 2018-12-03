У Генштабі заявили, що на збори резервістів зголосилося прийти більше, ніж викликали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України з 3 грудня розпочав підготовку першої черги резервістів і охочих пройти підготовку більше, ніж була потреба. Про це заявив начальник Генерального штабу Віктор Муженко в ефірі ICTV, передає УНН.
“Ми з сьогоднішнього дня почали підготовку оперативного резерву номер один. І ми отримали охочих пройти підготовку набагато більше, ніж була наша потреба. І це великий плюс. Люди самі приходять і навіть деякі ображаються, що не потрапили”, — розповів начальник Генштабу.
Як повідомляв УНН, українських військовополонених моряків у московському слідчому ізоляторі “Лєфортово” розкидають по одному у двомісні камери. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.