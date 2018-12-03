В Генштабе заявили, что на сборы резервистов согласились прийти больше, чем вызвали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с 3 декабря начал подготовку первой очереди резервистов и желающих пройти подготовку больше, чем была необходимость. Об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в эфире ICTV, передает УНН.
“Мы с сегодняшнего дня начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят и даже некоторые обижаются, не попавшие”, — рассказал начальник Генштаба.
Как сообщал УНН, украинских военнопленных моряков в московском следственном изоляторе “Лефортово” разбрасывают по одному в двухместные камеры. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.