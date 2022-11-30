У Генштабі не підтверджують інформацію глави Єврокомісії щодо втрат з боку України

Деталі

Там пояснили, що глава Єврокомісії не вказала, на основі чиїх даних базується ця оцінка, а згодом цю частину зі звернення фон дер Ляєн взагалі вирізали.

За словами директорки з політичних комунікацій Єврокомісії Спінант, до цього числа входять як загиблі, так і поранені.

При цьому в Генштабі дані глави Єврокомісії не підтверджують.

Цитата

“Генштаб не може озвучити втрати ЗСУ у війні з рф, водночас наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на одній із українських радіостанцій не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про 100 тисяч убитих та поранених українських військових на війні з росією.