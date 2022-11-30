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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Генштабі не підтверджують інформацію глави Єврокомісії щодо втрат з боку України

У Генштабі не підтверджують інформацію глави Єврокомісії щодо втрат з боку України

Київ • УНН

 • 698287 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Генеральному штабі Збройних cил України не підтверджують інформацію глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про нібито 100 тисяч загиблих українських військових у війні росії проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

Там пояснили, що глава Єврокомісії не вказала, на основі чиїх даних базується ця оцінка, а згодом цю частину зі звернення фон дер Ляєн взагалі вирізали.

За словами директорки з політичних комунікацій Єврокомісії Спінант, до цього числа входять як загиблі, так і поранені.

При цьому в Генштабі дані глави Єврокомісії не підтверджують.

Цитата

“Генштаб не може озвучити втрати ЗСУ у війні з рф, водночас наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на одній із українських радіостанцій не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про 100 тисяч убитих та поранених українських військових на війні з росією.

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