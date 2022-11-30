В Генштабе не подтверждают информацию главы Еврокомиссии по поводу потерь со стороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждают информацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы 100 тысячах погибших украинских военных в войне россии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Там объяснили, что глава Еврокомиссии не указала, на основе чьих данных базируется эта оценка, а впоследствии эту часть по обращению фон дер Ляйен вообще вырезали.
По словам директора по политическим коммуникациям Еврокомиссии Спинант, в это число входят как погибшие, так и раненые.
При этом в Генштабе данные главы Еврокомиссии не подтверждают.
Цитата
“Генштаб не может озвучить потери ВСУ в войне с рф, в то же время отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на одной из украинских радиостанций не подтвердил слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о 100 тысячах убитых и раненых украинских военных на войне с россией.