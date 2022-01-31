У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи за знущання над учнями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи в місті Сен-і-Марн, їх підозрюють у жорстокому поводженні над учнями, які жили в поганих антисанітарних умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.
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Поліція Франції затримала 16 співробітників єшиви “Бейт Йосеф” через знущання над учнями. В школі навчалося 40 неповнолітніх хлопчиків та 20 юнаків з Ізраїлю та США.
Як повідомила прокуратура, адміністрація закладу користувалася тим, що студенти не розмовляють французькою, отже, не можуть поскаржитися. У хлопців були відібрані мобільні телефони та документи, вони були позбавлені можливості розповісти рідним про те, що відбувається у стінах навчального закладу, або повернутися додому.
Правоохоронні органи зацікавилися школою ще в липні 2021 року, коли одному зі студентів вдалося втекти. Він знайшов притулок на території посольства США у Парижі. Хлопець розповів про антисанітарію в приміщенні, погане харчування, і жорстокі покарання, які зазнають студенти. Невдовзі з єшиви вдалося втекти ще кільком хлопчикам, які підтвердили його слова. Відкрите кримінальне провадження.
Школу наразі закрито, а справу про дітей передали в руки соціальним службам.
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