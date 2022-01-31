У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи за знущання над учнями

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 36867 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 108092 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 175468 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 171318 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 195932 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 189242 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 147293 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151662 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172401 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182602 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 141233 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 119608 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 157233 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 94278 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 51665 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 442641 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 295352 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 359699 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472907 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 94278 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 157233 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 120046 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155630 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179216 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи за знущання над учнями

У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи за знущання над учнями

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Франції затримали 16 співробітників єврейської школи в місті Сен-і-Марн, їх підозрюють у жорстокому поводженні над учнями, які жили в поганих антисанітарних умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.

Деталі

Поліція Франції затримала 16 співробітників єшиви “Бейт Йосеф” через знущання над учнями. В школі навчалося 40 неповнолітніх хлопчиків та 20 юнаків з Ізраїлю та США.

Як повідомила прокуратура, адміністрація закладу користувалася тим, що студенти не розмовляють французькою, отже, не можуть поскаржитися. У хлопців були відібрані мобільні телефони та документи, вони були позбавлені можливості розповісти рідним про те, що відбувається у стінах навчального закладу, або повернутися додому.

Правоохоронні органи зацікавилися школою ще в липні 2021 року, коли одному зі студентів вдалося втекти. Він знайшов притулок на території посольства США у Парижі. Хлопець розповів про антисанітарію в приміщенні, погане харчування, і жорстокі покарання, які зазнають студенти. Невдовзі з єшиви вдалося втекти ще кільком хлопчикам, які підтвердили його слова. Відкрите кримінальне провадження.

Школу наразі закрито, а справу про дітей передали в руки соціальним службам.

Нагадаємо

На Закарпатті вчителька залякувала та била учня, за скоєне жінка відповідала перед судом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,893.69