На Закарпатті вчителька залякувала та кілька разів вдарила учня по голові: поліція відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Закарпатті проводять досудове розслідування за фактом неправомірних дій вчительки однієї зі шкіл Рахівського району. Йдеться про випадок, коли жінка під час уроку залякувала та вдарила малолітнього учня, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Закарпатській області.
Деталі
Правоохоронці під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, в якій висвітлено неправомірні дії вчительки однієї зі шкіл району. На відео зафіксовано як жінка під час уроку сварила дитину та кілька разів вдарила учня рукою по голові.
Поліцейські зареєстрували вказану подію та негайно розпочали перевірку. В результаті, інформація підтвердилася. Того ж дня працівники поліції встановили заклад, в якому стався інцидент та особу вчительки і хлопчика.
Дізнавачі поліції кваліфікували подію за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, або вчинені з метою залякування потерпілого. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В рамках даного кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, зокрема і батьків хлопчика. Останні відмовилися від написання заяви та повідомили, що претензій ні до кого не мають, по медичну допомогу вони не зверталися.
Наразі досудове розслідування триває. До справи залучено ювенальних поліцейських.
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