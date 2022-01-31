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15 марта, 19:03 • 105511 просмотра

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Во Франции задержали 16 сотрудников еврейской школы за издевательства над учениками

Во Франции задержали 16 сотрудников еврейской школы за издевательства над учениками

Киев • УНН

 • 23674 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Франции задержали 16 сотрудников еврейской школы в городе Сен-и-Марн, их подозревают в жестоком обращении над учениками, которые жили в плохих антисанитарных условиях. Об этом сообщает УНН с ссылкой на издание Le Parisien.

Детали

Полиция Франции задержала 16 сотрудников йешивы “Бейт Йосеф” через издивательства над учениками. В школе обучалось 40 несовершеннолетних мальчиков и 20 юношей из Израиля и США.

Как сообщила прокуратура, администрация заведения пользовалась тем, что студенты не говорят по-французски, следовательно, не могут пожаловаться. У ребят были отобраны мобильные телефоны и документы, они были лишены возможности рассказать родным о том, что происходит в стенах учебного заведения, или вернуться домой.

Правоохранительные органы заинтересовались школой еще в июле 2021 года, когда одному из студентов удалось бежать. Он нашел убежище на территории посольства США в Париже. Парень рассказал об антисанитарии в помещении, плохом питании, и жестоких наказаниях, которые подвергаются студенты. Вскоре из йешивы удалось сбежать ещё нескольким мальчикам, которые подтвердили его слова. Открытое уголовное дело.

Школа сейчас закрыта, а дело о детях передали в руки социальным службам.

Напомним

На Закарпатье учительница запугивала и била ученика, за содеянное женщина отвечала перед судом.

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