У Франції вважають, що Росія повинна взяти на себе врегулювання ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон провели сьогодні спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним, де обговорили військовий конфлікт на Донбасі. Про це інформують на сайті президента Франції, пише УНН.
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Під час тристоронньої відеозустрічі канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон разом з главою РФ обговорили врегулювання конфлікту на сході України, де Володимир Путін звинуватив Україну у провокаціях.
Цитата
“Наголошено на необхідності рішучого зобов’язання Росії щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення виходу з кризи відповідно до Мінських угод”, — йдеться на сайті президента Макрона.
Нагадаємо
Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”. Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”.