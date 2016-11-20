У Франції розпочався перший тур праймеріз правоцентристської опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Франції правоцентристська опозиція на чолі з партією "Республіканці" приступила до обрання кандидата, який представлятиме цю політичну силу на президентських виборах 2017 року, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Боротьба ведеться між сімома кандидатами: колишніми прем’єрами Ален Жюппе та Франсуа Фійон, екс-президентом Ніколя Саркозі, депутатами Наталі Костюшко-Морізе, Жан Фредерік Пуасон та Жан-Франсуа Коле.
Згідно з результатами опитувань найвищі шанси виходу до другого туру мають колишні прем’єри Ален Жюппе і Франсуа Фійон, також одним із лідерів залишається екс-президент Ніколя Саркозі.
Завершиться перший тур сьогодні о 20:00, після чого будуть оприлюднені результати. Другий тур праймеріз відбудеться 27-го листопада.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс визнав, що французький ультраправий політик Марін Ле Пен може виграти президентські вибори наступного року.