Во Франции начался первый тур праймериз правоцентристской оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во Франции правоцентристская оппозиция во главе с партией "Республиканцы" приступила к избранию кандидата, который будет представлять эту политическую силу на президентских выборах 2017 года, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Борьба ведется между семью кандидатами: бывшими премьерами Ален Жюппе и Франсуа Фийон, экс-президентом Николя Саркози, депутатами Натали Костюшко-Моризо, Жан Фредерик Пуассона и Жан-Франсуа Коле.
Согласно результатам опросов высокие шансы выхода во второй тур имеют бывшие премьеры Ален Жюппе и Франсуа Фийон, также одним из лидеров остается экс-президент Николя Саркози.
Завершится первый тур сегодня в 20:00, после чего будут обнародованы результаты. Второй тур праймериз состоится 27-го ноября.
Как сообщал УНН, премьер-министр Франции Мануэль Вальс признал, что французский ультраправый политик Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы в следующем году.