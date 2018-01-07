У Франції померла переможниця Євробачення-1965
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Французька співачка Франс Галль померла у неділю вранці у віці 70 років, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Причиної смерті співачки стало онкологічне захворювання. Наприкінці грудня її госпіталізували до лікарні із "серйозною інфекцією".
Ф.Галль народилася 9 жовтня 1947 року в Парижі. У 15 років під керівництвом свого батька вона записала перший альбом. У 1965 році співачка з піснею Poupée de cire, poupée de son (Воскова лялька, набита тирсою) перемогла на конкурсі "Євробачення", на якому представляла Люксембург.
Як повідомляв УНН, 10 грудня переможець Євробачення-2017 португалець Сальвадор Собрал успішно переніс операцію з пересадки серця.