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Во Франции умерла победительница Евровидения-1965

Киев • УНН

 • 27069 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Французская певица Франс Галль умерла в воскресенье утром в возрасте 70 лет, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Во Франции умерла победительница Евровидения-1965

Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В конце декабря ее госпитализировали в больницу с "серьезной инфекцией".

Ф.Галль родилась 9 октября 1947 года в Париже. В 15 лет под руководством своего отца она записала первый альбом. В 1965 году певица с песней Poupée de cire, poupée de son (Восковая кукла, набитая опилками) победила на конкурсе "Евровидение", на котором представляла Люксембург.

Как сообщал УНН, 10 декабря победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца.

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