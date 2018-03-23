У Франції чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У супермаркеті на півдні Франції свідки двічі чули стрілянину, виникла ситуація із захопленням заручників. Про це повідомляє видання AFP з посиланням на джерело в органах безпеки, передає УНН.
Крім того, повідомляється, що в результаті другої стрілянини був поранений поліцейський.
Як зазначає видання, за словами нападника, він належить до терористичного угрупування “Ісламська Держава”.
Наразі префектура департаменту повідомляє, що правоохоронні органи проводять операцію в районі супермаркету.
Як повідомляв УНН, напередодні у США чоловік намагався здійснити теракт на в’їзді на авіабазу ВПС США Тревіс в штаті Каліфорнія.
[OPERATION POLICE]
Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.