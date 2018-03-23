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У Франції чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у супермаркеті

У Франції чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у супермаркеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У супермаркеті на півдні Франції свідки двічі чули стрілянину, виникла ситуація із захопленням заручників. Про це повідомляє видання AFP з посиланням на джерело в органах безпеки, передає УНН.

Крім того, повідомляється, що в результаті другої стрілянини був поранений поліцейський.

Як зазначає видання, за словами нападника, він належить до терористичного угрупування “Ісламська Держава”.

Наразі префектура департаменту повідомляє, що правоохоронні органи проводять операцію в районі супермаркету.

Як повідомляв УНН, напередодні у США чоловік намагався здійснити теракт на в’їзді на авіабазу ВПС США Тревіс в штаті Каліфорнія.

[OPERATION POLICE]
Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.

— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 березня 2018 р.

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