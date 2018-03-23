Во Франции мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает УНН.
Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.
Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".
Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Как сообщал УНН, накануне в США мужчина пытался совершить теракт на въезде на авиабазу ВВС США Трэвис в штате Калифорния.
[OPERATION POLICE]
Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.