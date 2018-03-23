У Франції бажають, щоб Україна продовжила боротьбу з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Франція і її партнери бажають, щоб реформи в Україні тривали і надалі, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Про це під час брифінгу заявив міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент УНН.
“Франція разом з її партнерами бажає, щоб робота і втілення амбітної програми реформ Україною тривали і надалі. Зокрема, що стосується боротьби з корупцією. На наш погляд, створення Антикорупційного суду було б тим елементом, який би свідчив про справжню довіру, яка існує в цьому сенсі між нами”, — заявив міністр.
Нагадаємо, Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд не раніше травня.
Як повідомляв УНН, Україна хоче купити у Франції її гелікоптери.