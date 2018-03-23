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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19149 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24448 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 70090 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Во Франции хотят, чтобы Украина продолжила борьбу с коррупцией

Во Франции хотят, чтобы Украина продолжила борьбу с коррупцией

Киев  •  УНН

 • 9925 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Франция и ее партнеры хотят, чтобы реформы в Украине продолжались и в дальнейшем, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Об этом во время брифинга заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.

"Франция вместе с ее партнерами желает, чтобы работа и воплощение амбициозной программы реформ Украины продолжались и в дальнейшем. В частности, что касается борьбы с коррупцией. На наш взгляд, создание Антикоррупционного суда было бы тем элементом, который бы свидетельствовал о настоящем доверии, которое существует в этом смысле между нами", - заявил министр.

Напомним, Рада рассмотрит законопроект о Антикоррупционный суд не раньше мая.

Как сообщал УНН, Украина хочет купить у Франции ее вертолеты.

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