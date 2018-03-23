Во Франции хотят, чтобы Украина продолжила борьбу с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Франция и ее партнеры хотят, чтобы реформы в Украине продолжались и в дальнейшем, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Об этом во время брифинга заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.
"Франция вместе с ее партнерами желает, чтобы работа и воплощение амбициозной программы реформ Украины продолжались и в дальнейшем. В частности, что касается борьбы с коррупцией. На наш взгляд, создание Антикоррупционного суда было бы тем элементом, который бы свидетельствовал о настоящем доверии, которое существует в этом смысле между нами", - заявил министр.
Напомним, Рада рассмотрит законопроект о Антикоррупционный суд не раньше мая.
Как сообщал УНН, Украина хочет купить у Франции ее вертолеты.