У Франції бюро парламенту з більшістю лівих дало поштовх процедурі зміщення Макрона

Бюро Національної асамблеї Франції з більшістю лівих дало зелене світло проходженню далі процедури зміщення президента країни Еммануеля Макрона, хоча шанси на успіх оцінюються як мінімальні, повідомляє RFI, пише УНН.

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"У вівторок, 17 вересня, бюро Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції – затвердило процедуру зміщення президента Франції Еммануеля Макрона, ініційовану деякими депутатами від Нового народного фронту (NFP). Поки Франція два місяці чекає на свій новий уряд, NFP вважає, що глава держави здійснює "антидемократичний переворот". Однак ця процедура практично не має шансів на успіх", - пише видання.

Як повідомляється, бюро Асамблеї завершило своє засідання, і тепер підтверджено: "запропонована резолюція, спрямована на зміщення Еммануеля Макрона, продовжить свою подорож до нижньої палати". NFP мала більшість у бюро, дванадцять голосів проти десяти, вказує видання.

"Це безпрецедентний момент в епоху П'ятої республіки, оскільки ніколи раніше процедура зміщення не заходила так далеко. Десять років тому пропозиція, внесена правими проти Франсуа Олланда, була відхилена на стадії бюро", - ідеться у публікації.

Давши зелене світло процедурі зміщення Еммануеля Макрона, ліва більшість у бюро Національної асамблеї "надала перевагу підірвати верховенство закону", заявила голова Асамблеї Яель Браун-Піве. "Наші правила створені для того, щоби їх поважали. Рішення деяких використати їх у суто політичних цілях призводить до серйозного послаблення наших інститутів", — додала Яель Браун-Піве у пресрелізі.

"Але це зміщення, ймовірно, не відбудеться, оскільки шлях до реалізації статті 68 Конституції усіяний практично непереборними перешкодами. Дві третини депутатів, а потім сенаторів, мають проголосувати за резолюцію, перш ніж Високий суд республіки, який об'єднує одинадцять депутатів та одинадцять сенаторів, ухвалить рішення", - вказує видання.

При цьому, як зазначається, більшість груп в Асамблеї виступають проти цього, зокрема всередині Нового народного фронту. Соціалісти вже заявили, що не голосуватимуть за текст. Наразі, як повідомляється, він має бути розглянутий юридичним комітетом Асамблеї, де ліві та захисники довкілля не мають більшості.

Таким чином, це скоріше битва у ЗМІ, ніж реальна інституційна проблема, "але це можливість поставити питання про достроковий відхід Еммануеля Макрона у суспільні дебати", вважає лідер La France Insoumise.

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