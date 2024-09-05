У Франції новий прем'єр: що про нього відомо

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Президент Франції Еммануель Макрон призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром після двомісячних пошуків. Барньє доручено сформувати новий "уряд єдності" після відставки попереднього уряду.

Після напружених двомісячних пошуків президент Франції в четвер призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром країни. Про це пише France 24, передає УНН.

Деталі

Еммануель Макрон призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром і доручив йому сформувати новий "уряд єдності", оголосив Єлисейський двір після 13:00.

Барньє призначили на посаду через майже три місяці після відставки уряду і через два місяці після другого туру  парламентських виборів. 

Раніше він був міністром закордонних справ Франції, а також очолював переговори ЄС з  Британією про її вихід з блоку, був єврокомісаром.

Нагадаємо 

Президент Франції Емманюель Макрон увечері 16 липня прийняв відставку прем'єр-міністра Ґабріеля Атталя та всього уряду.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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