У Франції новий прем'єр: що про нього відомо
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром після двомісячних пошуків. Барньє доручено сформувати новий "уряд єдності" після відставки попереднього уряду.
Після напружених двомісячних пошуків президент Франції в четвер призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром країни. Про це пише France 24, передає УНН.
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Еммануель Макрон призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром і доручив йому сформувати новий "уряд єдності", оголосив Єлисейський двір після 13:00.
Барньє призначили на посаду через майже три місяці після відставки уряду і через два місяці після другого туру парламентських виборів.
Раніше він був міністром закордонних справ Франції, а також очолював переговори ЄС з Британією про її вихід з блоку, був єврокомісаром.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон увечері 16 липня прийняв відставку прем'єр-міністра Ґабріеля Атталя та всього уряду.