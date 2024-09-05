Во Франции новый премьер: что о нем известно
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром после двухмесячных поисков. Барнье поручено сформировать новое «правительство единства» после отставки предыдущего правительства.
После напряженных двухмесячных поисков президент Франции в четверг назначил Мишеля Барнье премьер-министром страны. Об этом пишет France 24, передает УНН.
Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром и поручил ему сформировать новое "правительство единства", объявил Елисейский двор после 13:00.
Барнье назначили на должность спустя почти три месяца после отставки правительства и через два месяца после второго тура парламентских выборов.
Ранее он был министром иностранных дел Франции, а также возглавлял переговоры ЕС с Британией о ее выходе из блока, был еврокомиссаром.
Напомним
Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и всего правительства.