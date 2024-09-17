Во Франции бюро парламента с большинством левых дало толчок процедуре смещения Макрона

Бюро Национальной ассамблеи Франции с большинством левых дало зеленый свет прохождению дальше процедуры смещения президента страны Эммануэля Макрона, хотя шансы на успех оцениваются как минимальные, сообщает RFI, пишет УНН.

Детали

«Во вторник, 17 сентября, бюро Национальной ассамблеи - нижней палаты парламента Франции - утвердило процедуру смещения президента Франции Эммануэля Макрона, инициированную некоторыми депутатами от Нового народного фронта (NFP). Пока Франция два месяца ждет свое новое правительство, NFP считает, что глава государства совершает «антидемократический переворот». Однако эта процедура практически не имеет шансов на успех», - пишет издание.

Как сообщается, бюро Ассамблеи завершило свое заседание, и теперь подтверждено: «предложенная резолюция, направленная на смещение Эммануэля Макрона, продолжит свое путешествие в нижнюю палату». NFP имела большинство в бюро, двенадцать голосов против десяти, указывает издание.

«Это беспрецедентный момент в эпоху Пятой республики, поскольку никогда ранее процедура смещения не заходила так далеко. Десять лет назад предложение, внесенное правыми против Франсуа Олланда, было отклонено на стадии бюро», - говорится в публикации.

Дав зеленый свет процедуре смещения Эммануэля Макрона, левое большинство в бюро Национальной ассамблеи «предпочло подорвать верховенство закона», заявила председатель Ассамблеи Яэль Браун-Пиве. «Наши правила созданы для того, чтобы их уважали. Решение некоторых использовать их в сугубо политических целях приводит к серьезному ослаблению наших институтов», - добавила Яэль Браун-Пиве в пресс-релизе.

«Но это смещение, вероятно, не произойдет, поскольку путь к реализации статьи 68 Конституции страны, как указано, усеян практически непреодолимыми препятствиями. Две трети депутатов, а затем сенаторов, должны проголосовать за резолюцию, прежде чем Высокий суд республики, объединяющий одиннадцать депутатов и одиннадцать сенаторов, примет решение», - указывает издание.

При этом, как отмечается, большинство групп в Ассамблее выступают против этого, в частности внутри Нового народного фронта. Социалисты уже заявили, что не будут голосовать за текст. Сейчас, как сообщается, он должен быть рассмотрен юридическим комитетом Ассамблеи, где левые и защитники окружающей среды не имеют большинства.

Таким образом, это скорее битва в СМИ, чем реальная институциональная проблема, «но это возможность поставить вопрос о досрочном уходе Эммануэля Макрона в общественные дебаты», считает лидер La France Insoumise.

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