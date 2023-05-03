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У Фінляндії викрили торговців людьми: серед жертв є українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Центральна кримінальна поліція Фінляндії спільно з поліцією Естонії розслідувала ймовірні випадки торгівлі людьми з обтяжуючими обставинами у будівельному секторі. Жертвами стали здебільшого громадяни Латвії, Естонії та України. А от на лаві підсудних опинились переважно громадяни Естонії. Про це повідомляє служба новин Yle, передає УНН.

Деталі

Під час слідства з’ясувалось, що іноземців із Латвії, Естонії та України заманювали до Фінляндії для роботи в умовах, подібних до примусової праці. За даними поліції, група організаторів заробила на цій злочинній діяльності 2,3 мільйона євро.

Відповідачами у справі проходять 11 осіб. Їм було висунуто обвинувачення у торгівлі людьми за обтяжувальних обставин, шахрайстві з пенсійними внесками за обтяжувальних обставин і злочинах із застосуванням вогнепальної зброї.

Попереднє розслідування показало, що підозрювані залучали працівників до виконання різноманітної роботи у сфері будівництва через засновані ними фірми. Слідство підозрює, що працівників, які приїхали до Фінляндії, вводили в оману, втягували в борги, а в цьому випадку згода працівника на роботу не може вважатися свідомим і добровільним вибором.

Також поліція має підозру, що умови праці для багатьох фігурантів справи були невідповідними. Робочі дні були довгими, а можливості зробити перерву не давали. У кількох випадках заробітна плата була частково або повністю не виплачена.

Потерпілих можуть бути сотні.

Як правило, працівники були зареєстровані як підприємці легкої зайнятості в компанії, яка надає послуги з виставлення рахунків, фактично не знаючи про домовленості та не розуміючи, що таке легке підприємництво.

Правоохоронці вважають, що насправді це були трудові відносини відповідно до закону про трудові договори. У цьому випадку компанія мала обов’язок піклуватися про умови праці.

Цитата

“За інформацією поліції, підозрювані, наприклад, скористалися залежністю відповідних осіб від роботодавця через відсутність у них знань мови та брак ресурсів. Крім того, у ході попереднього розслідування підозрюється, що на деяких співробітників були спрямовані насильство та погрози”, – говорить в пресрелізі керівник розслідування, комісар з кримінальних справ Марко Хейнонен з Центральної кримінальної поліції Фінляндії.

Також керівник розслідування зазначає: “Метою домовленості було, серед іншого, уникнути виконання обов’язків роботодавця, зменшити зарплату, перевести гроші від потерпілих до підозрюваних та уникнути виплат пенсійного страхування. Легке підприємництво дозволило штучно зменшити заробітну плату потерпілих шляхом вирахування з неї різних витрат”.

Як вказано, організація обіцяла надати робітникам безкоштовне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу. Насправді ж працівники, які прибували до Фінляндії, мали платити за житло, а із їхньої заробітної плати вираховували гроші на різні витрати - спецодяг та обладнання. Про що заздалегідь не домовлялися.

Окрім того, як повідомляється,роботодавець накладав грошові штрафи і утримував суми із зарплати, які пояснювали, наприклад, пропусками, не якісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.

За даними попереднього розслідування, зарплата кількох осіб була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю.

Фінські будівельні компанії, у яких працювали позивачі, не підозрюються в будь-яких кримінальних злочинах.

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