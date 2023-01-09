Генсек ОБСЄ: війна в Україні сприяла зростанню масштабів торгівлі людьми

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"З початку війни глобальні пошуки сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок і дітей зросли на 600 відсотків. Торгівля вагітними жінками також значно зросла з початку війни" - повідомила вона.

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Шмід повідомила, що жертв сексуальних злочинів "заманюють в Інтернеті брехливими обіцянками", зловживають у приватних будинках у країнах, які приймають українських біженців. Також жертв перехоплюють безпосередньо на кордоні торговці людьми під прикриттям, часто замішана організована злочинність.

"Потім ці безсовісні злочинці зустрічають людей, які потребують допомоги, мусять заробляти гроші, не розмовляють мовою в новій країні та часто травмовані війною. Зростання торгівлі людьми справді демонструє прірву", - розповіла генеральний секретар.

Вона повідомила, що ОБСЄ спільно з "Thomson Reuters" запустила кампанію "Будь у безпеці", у рамках якої українців попереджають про практику торгівлі людьми перед тим, як вони залишать свою країну, і пропонують гарячу лінію допомоги. Організація також тісно співпрацює з урядами сусідніх країн, щоб привернути їх увагу до цього питання.

Нагадаємо

Міжнародна організація з міграції (МОМ) 2 грудня 2022 року повідомила, що понад 300 тисяч українців з 1991 року постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми. З 2019 по 2022 рік понад 46 тисяч українців опинилися у ситуаціях, пов’язаних із торгівлею людьми.